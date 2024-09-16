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Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» — Le Parisien

Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» — Le Parisien
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютирует за парижский гранд в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Об этом сообщает Le Parisien.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма получил травму во время встречи 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:1). Ранее пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что в течение следующей недели итальянец будет восстанавливаться после мышечного дискомфорта в правом бедре.

25-летний Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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