Матвей Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной» — Le Parisien

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютирует за парижский гранд в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма получил травму во время встречи 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:1). Ранее пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что в течение следующей недели итальянец будет восстанавливаться после мышечного дискомфорта в правом бедре.

25-летний Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).