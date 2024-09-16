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«Марсель» объявил о достижении соглашения с Адриеном Рабьо

«Марсель» объявил о достижении соглашения с Адриеном Рабьо
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Французский «Марсель» на своём официальном сайте объявил о достижении принципиальной договорённости с полузащитником сборной Франции Адриеном Рабьо, ранее выступавшим за «Ювентус», о переходе в клуб.

Сообщается, что игрок подпишет контракт с «Марселем» после прохождения медицинского обследования.

29-летний Рабьо этим летом покинул «Ювентус» на правах свободного агента после завершения контракта. Раньше играл за «Тулузу» и «ПСЖ». Некоторое время назад La Gazzetta dello Sport писала, что француз отклонил предложение «Милана». Также в конце августа сообщалось об активном интересе к игроку со стороны «Барселоны».

В прошлом сезоне игрок провёл 31 матч в Серии А в составе «Ювентуса» и забил пять мячей.

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