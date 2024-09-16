Защитник «Динамо» Мх Пальцев: класс игроков «Спартака» сумасшедший, Барко — космос

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о прошедшем матче 8-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со «Спартаком». Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Класс игроков «Спартака» сумасшедший. Барко в центре поля — просто космос! В остальном: организованная команда, комбинированный футбол, очень тяжело с ними играть. Атмосфера на матче была космос!» — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.