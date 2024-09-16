Полузащитник «Динамо» Махачкала объяснил сложность «Анжи-Арены» для соперников

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский после домашней ничьей своей команды со «Спартаком» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ рассказал, почему соперники дагестанского клуба чувствуют себя некомфортно на «Анжи-Арене».

«С каждым матчем люди всё больше и больше приходят на стадион, поддерживают нас. Но и на решающие игры в прошлом сезоне приходило очень много людей. Конечно, в Махачкале колоссальная поддержка зрителей.

Тяжело ли соперникам биться с нами на нашем стадионе? Да, конечно! Всем, кто играет на нашем поле, очень тяжело. Обстановка давит морально», — приводит слова Крачковского Metaratings.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после восьми туров.