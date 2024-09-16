Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Филимонов планирует написать автобиографию

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, что планирует написать автобиографию.

ー Говорят, что в 50 лет жизнь только начинается. У вас же в буквальном смысле новая жизнь началась?

ー Я бы так не сказал. Жизнь идёт своим чередом, и в целом всё остается по-прежнему. Футбол никуда не делся, здесь нет каких-то переломных моментов. Единственное важное событие — в 50 лет я наконец решил написать книгу. Мысли об этом были давно, но я не мог найти человека, который смог бы правильно передать на бумаге мои размышления.

— Нашли?

— Да. В прошлом году меня поздравил с юбилеем мой хороший товарищ, журналист и писатель из Йошкар-Олы Андрей Колесников. Он нашёл такие интересные слова, что я сразу понял — этот человек сможет написать мою книгу. И, возможно, именно тогда пришло осознание.

ー Скандальные будут мемуары?

ー Надеюсь, что нет. Я хочу написать автобиографию и поделиться с читателями своими мыслями, чувствами и переживаниями. Конечно, каких-то острых тем избежать не удастся, возможно, кому-то что-то не понравится. Всем не угодишь. Но я постараюсь никого не задеть и тем более не обидеть.

ー Уже начали?

ー Само написание книги ещё не началось. Сейчас обсуждаем концепцию, общее видение и то, на что будет сделан основной упор. Учитывая, что Андрей живёт в Марий Эл, процесс будет не быстрым.

ー Чьи-то автобиографии читали? И если да, то чьи импонируют?

ー Из спортивной литературы, пожалуй, не так много. В детстве читал про Льва Ивановича Яшина и про Михаэля Шумахера. Прочитал книгу об Олеге Ивановиче Романцеве и совсем недавно книгу Андрея Колесникова. Она о жизни тренера по плаванию из Марий Эл — Татьяне Михайловне Косаревой, которая воспитала несколько поколений девушек-пловчих, чемпионок СССР ещё 1970–80-х годов. Одна её воспитанница попала на Олимпиаду в Сеул, но, к сожалению, осталась без медалей, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.