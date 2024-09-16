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Источник: этим летом «Спартак» мог подписать футболиста сборной Венгрии

Источник: этим летом «Спартак» мог подписать футболиста сборной Венгрии
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Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи, последние семь сезонов защищавший цвета «Фрайбурга», рассматривал вариант перехода в РПЛ минувшим летом.

По информации Metaratings, в услугах футболиста был заинтересован московский «Спартак». Сообщается, что основную сложность в потенциальном трансфере составляло то, что игроку пришлось бы переезжать в Россию из Бундеслиги, однако рассматривались несколько вариантов решения данного вопроса, в том числе выкуп футболистом собственного контракта у немецкого клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний Шаллаи провёл 27 матчей за «Фрайбург» в Бундеслиге, в которых забил три мяча. На Евро-2024 форвард сыграл во всех трёх матчах сборной Венгрии, выходя в стартовом составе.

Отметим, что в итоге 13 сентября Шаллаи перешёл в «Галатасарай» за € 6 млн.

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