Филимонов: «Зенит» — команда одного города, а за «Спартак» болеет вся страна

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о популярности московского клуба.

— Сегодня, кажется, только спартаковские ветераны востребованы среди болельщиков. Наверное, для вас не стоит вопрос о самом популярном клубе России?

— Конечно, «Спартак» всегда был самым популярным клубом — это факт. Надеюсь, он и дальше будет таким. Людям нравилось, что «Спартак» не зависит от каких-либо структур — военных, милицейских или ведомственных. Ну и, конечно, болельщиков привлекал сам футбол. Команда всегда была на виду, в числе лидеров. Она была одним из флагманов футбола СССР и России. Болельщики приходят на стадион за положительными эмоциями. К сожалению, сейчас «Спартак» даёт их меньше. Всё это немного размывается. Теперь «Зенит» идёт победной поступью, которая привлекает детей и молодое поколение. Им нравится, что команда выигрывает — это эффект получения положительных эмоций. Если болеешь за «Зенит», значит, гарантированно всегда будешь в хорошем настроении. Конечно, иногда бывают неудачи, но потом всё быстро налаживается. Понятно, что петербуржцы привлекают некоторое количество болельщиков. Но не знаю, насколько долго это продлится, потому что «Зенит» — это всё-таки команда одного города, а за «Спартак» традиционно болеет вся страна, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.