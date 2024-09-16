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«Могли и выиграть». Хасанби Биджиев произнёс речь в раздевалке после ничьей со «Спартаком»

«Могли и выиграть». Хасанби Биджиев произнёс речь в раздевалке после ничьей со «Спартаком»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поблагодарил свою команду за игру в домашнем матче РПЛ с московским «Спартаком» (1:1), который прошёл вчера, 15 сентября, на «Анжи-Арене» в Каспийске.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

Наставник дагестанской команды отметил боевые качества и характер своих футболистов, а также подчеркнул, что динамовцы могли добиться победы в этой встрече.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки «Динамо», размещённое в официальных соцсетях махачкалинской команды:

Видео доступно в официальном аккаунте «Динамо» Махачкала в официальной сети «ВКонтакте»

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после восьми туров. В следующем туре клуб из столицы Дагестана сыграет на выезде с «Ростовом». Матч состоится 22 сентября.

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