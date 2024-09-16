Даса: Дзюба великолепный бомбардир, пять голов для него — очень лёгкая планка

Правый защитник московского «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. Напомним, в активе Кержакова 233 гола, а Дзюба забил 229 мячей.

«Я верю в то, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории России в этом сезоне. Он великолепный бомбардир. Пять голов для него – очень лёгкая планка. Самый сложный по опеке нападающий? Для меня сложнее всего играть против Тюкавина. Не из «Динамо»? В чемпионате много сильных нападающих», — приводит слова Дасы «Советский спорт».

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.