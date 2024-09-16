«Краснодар» готов предложить $ 20 млн за игрока «Ривер Плейт» — источник

Фланговый полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари может перебраться в Российскую Премьер-Лигу. Интерес к футболисту возобновил «Краснодар», который уже обсуждал его возможный трансфер в начале 2024 года.

Как информирует Soy Del Millo, российский клуб готов предложить за Солари порядка $ 20 млн. В прошлый раз «быки» предлагали на пять миллионов меньше.

Отмечается, что «Ривер Плейт» готов отпустить Солари в Россию. В прошлом сезоне Пабло был лидером команды, а сейчас его игра значительно ухудшилась. Поэтому аргентинский клуб не против расстаться с футболистом за хорошую сумму.

Минувшим летом аргентинские СМИ также связывали Солари с московским «Спартаком», однако дальше слухов дело так и не зашло.