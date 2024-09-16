Президент «Динамо» Мх Гаджиев: отдельные высказывания о нашей команде порой задевают

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после ничьей в матче с московским «Спартаком» (1:1) в рамках 8-го тура РПЛ, который прошёл вчера, 15 сентября, в Каспийске, прокомментировал высказывания тренеров соперников о дагестанском клубе в нынешнем сезоне.

«Положительные эмоции от вчерашней ничьей со «Спартаком». Что касается оценки Станковича, то все тренеры говорят примерно одно и то же про нашу команду. К сожалению, отдельные высказывания порой задевают, хотя они неглубокие и не соответствуют реальности. Они свидетельствуют о том, что многие плохо знают, что такое игра.

Им надо понимать, что они пропагандируют футбол. Их слушают и видят. Одна из главных задач — способствовать развитию игры. А некоторые из высказываний негативно влияют. Надо быть немного аккуратнее в высказываниях и понимать, что это может вредить. Вне зависимости от их оценок мы должны делать своё профессиональное дело», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.