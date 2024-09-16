«Мне нравится этот «Арсенал». Невилл — об игре «канониров» после матча с «Тоттенхэмом»

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями об игре лондонского «Арсенала» после матча 4-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:0).

«У них не было Мартина Эдегора и Деклана Райса — двух их лучших игроков. Но у них была очень хорошая четвёрка защитников и очень сильная оборонительная структура. «Тоттенхэм» так и не сломал это.

Это была команда и игра, полные ноу-хау. Хитрая, не наивная, не незрелая — это была полная противоположность. Она была опытной, зрелой, и именно так должна играть команда, выигравшая несколько титулов. Микель Артета пока не выиграл титул в составе «Арсенала», но это была действительно хорошая игра.

Мы так критиковали «Арсенал» в течение последних 10–12 лет, когда они были распущенными, наивными и пропускали голы. Сейчас мы наблюдаем полную противоположность. Мне нравится этот «Арсенал». Они действительно хорошая команда, действительно хороший уровень игры. Сегодня я не могу сказать о них ничего негативного.

Я не собираюсь жёстко критиковать «Тоттенхэм», потому что искренне считаю, что им было тяжело сегодня сломать ту команду «Арсенал». Это был действительно хороший день: сосредоточенность, концентрация, дисциплина, все выполняли свою работу», — приводит слова Невилла Sky Sports.