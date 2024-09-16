Расписание матчей Первой лиги 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, в 10-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два заключительных матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

16 сентября, понедельник:

17:00 мск. «Арсенал» — «Урал»;

19:30 мск. «Торпедо» — «Балтика».

Примечательно, что все четыре команды, которые выйдут на поле в этот день, на данный момент входят в четвёрку сильнейших в турнирной таблице чемпионата. Тульский «Арсенал» лидирует с 19 очками, следом идёт «Урал», у которого на одно очко меньше. На третьем месте расположилось «Торпедо» с 17 очками, на четвёртом — «Балтика» с 16.

Отметим, что «Арсенал» и «Торпедо» до сих пор не познали горечи поражений в нынешнем сезоне Первой лиги.