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Филимонов поставил Акинфеева на второе место в топ-3 лучших вратарей российского футбола

Филимонов поставил Акинфеева на второе место в топ-3 лучших вратарей российского футбола
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов составил тройку лучших российских голкиперов за последние 30-35 лет. Он поставил ветерана ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева на второе место. А себя предложил как один из вариантов на третью строчку.

— Главный тренер пляжной сборной Михаил Лихачёв, определяя лучшего вратаря России, поставил вас выше Акинфеева, но ниже Дасаева. Как бы выглядела ваша тройка российских вратарей?
— На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить (смеётся), — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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