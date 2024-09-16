Ледяхов: у «Спартака» были большие трудности в матче с «Динамо» Мх

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о прошедшем матче 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» (1:1).

«Динамо» Махачкала показывает неплохой и основательный футбол в обороне. Я предполагал, что игра будет тяжёлой, так и получилось. У «Спартака» были большие трудности, особенно в первом тайме. Хотя выпустили много атакующих игроков. Надо отдать должное «Динамо», которое очень прилично оборонялось. Счёт закономерный.

У «Спартака» нет никаких проблем с такими командами, просто все научились играть в футбол. Они набирают очки, что важно. Главное, что не проиграли, тем более на выезде. Надо просто продолжать работать дальше», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.