КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков ПФК ЦСКА во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила 14 сентября в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес «Зенита». Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.