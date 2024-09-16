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КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»

КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков ЦСКА в адрес «Зенита»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирования болельщиков ПФК ЦСКА во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходила 14 сентября в Москве и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Рассмотрим массовые скандирования болельщиками клуба ЦСКА оскорбительного выражения в адрес «Зенита». Также рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера ЦСКА Марко Николича», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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