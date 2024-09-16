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КДК РФС рассмотрит эпизод с выходом болельщика на поле в матче «Динамо» Мх — «Спартак»

КДК РФС рассмотрит эпизод с выходом болельщика на поле в матче «Динамо» Мх — «Спартак»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит эпизод с выходом болельщика на поле в матче 8-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«После окончания матча с трибуны А на футбольное поле выбежал болельщик. Также рассмотрим оскорбительное выражение болельщиков «Динамо» Махачкала в адрес «Спартака», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.

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