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Вратарь «Ахмата» Опарин: обидный результат в матче с «Динамо» — такую игру вытащили

Вратарь «Ахмата» Опарин: обидный результат в матче с «Динамо» — такую игру вытащили
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Вратарь грозненского «Ахмата» Михаил Опарин высказался о матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:4).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Обидный результат в матче с «Динамо», ведь мы вытащили такую игру с 0:2. В моменте мы даже были ближе к победе после того, как сравняли счёт. Но в конце матча пропустили необязательный гол. Может, потеряли концентрацию, и в итоге такой матч завершился печальным для нас результатом. Есть позитивные моменты, что мы начали играть повеселее. Будем прилагать все усилия, чтобы начать добиваться результата.

Не думаю, что третий пропущенный мяч стал следствием того, что мы все побежали в атаку, чтобы забить и добиться победы. Ведь нельзя бежать с шашкой наголо. «Динамо» имеет хороших специалистов, которые сделали своё дело», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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