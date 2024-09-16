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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Краснодаром»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Краснодаром»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в выездном матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), который прошёл 14 сентября, а также обратит внимание на некоторые моменты встречи «Факела» и «Пари НН» (0:0), состоявшейся в тот же день.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«В матче «Краснодар» — «Ростов» рассмотрим неподобающее поведение команды «Ростов» — пять предупреждений футболистам и одно предупреждение официальному лицу клуба.

В матче «Факел» — «Пари НН» рассмотрим неспортивное поведение Калинина после матча, выраженное в конфронтационной манере при взаимодействии с болельщиками. Также были выходы за пределы технической зоны тренеров Факела» Пятибратова и «Пари НН» Илича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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