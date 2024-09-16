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Филимонов: воспитанник ЦСКА сказал, что из вратарей клуба знает только Акинфеева и Перхуна

Филимонов: воспитанник ЦСКА сказал, что из вратарей клуба знает только Акинфеева и Перхуна
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о молодом поколении, которое не знает легенд российского футбола.

«Иногда человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака». Даже был случай, когда папа, болельщик «Спартака», попросил автограф и фото, а сын его спрашивает: «Пап, это кто?» Ты вроде бы болельщик, должен привить ребёнку любовь к традициям, но он не знает легенд команды, чемпионов, заслуженных людей своего любимого клуба.

Раз уж затронули эту тему, скажу больше: когда я ещё был в Долгопрудном, нашу команду пополнил юный вратарь из ЦСКА. Парень прошёл в академии путь от первого класса до выпуска. У них есть даже церемония посвящения в юные армейцы. И как-то я у него спросил: «Слушай, а ты кого из вратарей ЦСКА знаешь?» Он назвал только Акинфеева и Перхуна, всё. Для меня это было неприятным открытием. В молодости я знал всех вратарей: кто в высшей лиге играл, кто в сборной СССР. Как можно не знать и не интересоваться этим? К сожалению, мы теряем это поколение», — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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