Вратарь «Динамо» Мх Волк: нет сомнений, что мы избежим вылета из РПЛ

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о задаче команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

— Глава Республики Дагестан сказал, что задача команды избежать прямого вылета и стыковых матчей. Команда способна на это?

— У меня даже нет сомнений на этот счёт. Наша задача закрепиться в РПЛ и играть здесь. Показать, что мы достойны здесь быть, потому что мы все проделали огромную работу и дальше двигаемся вперёд, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей.