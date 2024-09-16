Артём Дзюба: у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал свою результативную передачу в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (3:0), а также заявил, что у него есть цель перегнать экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

«Я уже говорил, что футбол — командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведёт. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, Лоськов является лучшим игроков в истории чемпионата России по системе «гол+пас». Экс-капитан железнодорожников имеет в своём активе 265 результативных действий. Дзюба набрал по данной системе 256 очков.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В матче с «Химками» Дзюба появился на поле во втором тайме и записал в свой актив результативную передачу.