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Аршавин отреагировал на ничью в матче «Спартака» и «Динамо» Махачкала

Аршавин отреагировал на ничью в матче «Спартака» и «Динамо» Махачкала
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» на выезде встретился с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. По мнению Аршавина, всем топ-клубам РПЛ будет тяжело играть против дагестанского коллектива.

«Команда, которая будет играть шашки наголо и не уважать соперника, будет испытывать проблемы в Махачкале. Мне перед матчем казалось, что «Спартак» победит, но он сегодня выдал не лучшую игру. Барко выглядел не так, как мы привыкли. Махачкалу нужно отметить и сказать комплименты за самоотдачу. Это одна из лучших команд в лиге в старте. Понятно, что испытывают проблемы в атаке, когда нет Касинтуры, от которого многое зависит. Много команд из верхней части таблицы столкнутся в Махачкале с проблемами. Там болельщики помогают, думаю, что и поле будет не всегда в лучшем состоянии. Сама команда вцепилась в РПЛ и не даёт никому спуску», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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