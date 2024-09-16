Аршавин отреагировал на ничью в матче «Спартака» и «Динамо» Махачкала

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» на выезде встретился с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. По мнению Аршавина, всем топ-клубам РПЛ будет тяжело играть против дагестанского коллектива.

«Команда, которая будет играть шашки наголо и не уважать соперника, будет испытывать проблемы в Махачкале. Мне перед матчем казалось, что «Спартак» победит, но он сегодня выдал не лучшую игру. Барко выглядел не так, как мы привыкли. Махачкалу нужно отметить и сказать комплименты за самоотдачу. Это одна из лучших команд в лиге в старте. Понятно, что испытывают проблемы в атаке, когда нет Касинтуры, от которого многое зависит. Много команд из верхней части таблицы столкнутся в Махачкале с проблемами. Там болельщики помогают, думаю, что и поле будет не всегда в лучшем состоянии. Сама команда вцепилась в РПЛ и не даёт никому спуску», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».