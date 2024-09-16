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«Динамо» в матче с «Ахматом» показало лучший результат по ударам в створ за 13 лет

«Динамо» в матче с «Ахматом» показало лучший результат по ударам в створ за 13 лет
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Московское «Динамо» 13 раз пробило в створ ворот грозненского «Ахмата» во вчерашнем матче 8-го тура РПЛ, который завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

Таким образом, столичный клуб выдал лучший результат по этому показателю с августа 2011 года. Примечательно, что в той далёкой игре динамовцы также встречались с командой из Грозного — «Тереком», и нанесли 14 ударов в створ, одержав победу со счётом 6:2.

После восьми туров команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков и отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». В следующем туре бело-голубых ждёт принципиальное дерби с московским «Спартаком». Матч пройдёт 22 сентября на домашней арене красно-белых.

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