«Динамо» в матче с «Ахматом» показало лучший результат по ударам в створ за 13 лет

Московское «Динамо» 13 раз пробило в створ ворот грозненского «Ахмата» во вчерашнем матче 8-го тура РПЛ, который завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

Таким образом, столичный клуб выдал лучший результат по этому показателю с августа 2011 года. Примечательно, что в той далёкой игре динамовцы также встречались с командой из Грозного — «Тереком», и нанесли 14 ударов в створ, одержав победу со счётом 6:2.

После восьми туров команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков и отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». В следующем туре бело-голубых ждёт принципиальное дерби с московским «Спартаком». Матч пройдёт 22 сентября на домашней арене красно-белых.