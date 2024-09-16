Семшов — о «Динамо»: такая расхлябанность непозволительна, когда борешься за чемпионство

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал московское «Динамо» по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, бело-голубые вели со счётом 2:0, после чего позволили сопернику восстановить статус-кво (2:2). Но в конечном итоге «Динамо» всё-таки одержало победу — 4:2.

«Это была расхлябанность в каждом эпизоде. «Ахмат» даже мог забить третий мяч. При 2:2 были моменты. Острее было «Динамо», но вот такая расхлябанность непозволительна, когда команда борется за чемпионство. 2:0 ведут и упускают полностью преимущество. Если будем разбирать голы, то один не добежал, второй. Из‑за недоработки некоторых футболистов «Ахмата» «Динамо» смогло забить третий мяч», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».