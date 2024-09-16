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Семшов — о «Динамо»: такая расхлябанность непозволительна, когда борешься за чемпионство

Семшов — о «Динамо»: такая расхлябанность непозволительна, когда борешься за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов раскритиковал московское «Динамо» по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, бело-голубые вели со счётом 2:0, после чего позволили сопернику восстановить статус-кво (2:2). Но в конечном итоге «Динамо» всё-таки одержало победу — 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

«Это была расхлябанность в каждом эпизоде. «Ахмат» даже мог забить третий мяч. При 2:2 были моменты. Острее было «Динамо», но вот такая расхлябанность непозволительна, когда команда борется за чемпионство. 2:0 ведут и упускают полностью преимущество. Если будем разбирать голы, то один не добежал, второй. Из‑за недоработки некоторых футболистов «Ахмата» «Динамо» смогло забить третий мяч», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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