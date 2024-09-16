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Фернандес рассказал, почему «Динамо» сложно даются игры с «Краснодаром»

Фернандес рассказал, почему «Динамо» сложно даются игры с «Краснодаром»
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Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос о систематических трудностях бело-голубых в матчах с «Краснодаром».

«У «Краснодара» очень хорошая команда, они всегда демонстрируют это в играх против нас или других команд. Но нам не надо думать только об играх с этой командой. Мы должны извлекать уроки из каждого матча», — сказал 24-летний Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в последнем туре прошлого сезона РПЛ «Краснодар» не позволил динамовцам выиграть чемпионский титул, обыграв их в домашнем матче со счётом 1:0, в то время как москвичей устраивала ничья. Этот результат в итоге сделал чемпионом «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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