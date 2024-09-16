Лига чемпионов УЕФА — 2024/2025: где смотреть трансляции матчей ЛЧ по футболу

Завтра, 17 сентября, на европейских полях стартует Лига чемпионов — 2024/2025. Этот сезон станет первым в истории, в котором главный клубный турнир континента пройдёт в обновлённом формате.

В нынешнем сезоне прямые трансляции матчей Лиги чемпионов в России эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Окко.

Напомним, согласно новому формату соревнования в общем этапе (бывший групповой этап) будут участвовать 36 клубов (по сравнению с 32 старого формата). Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

Действующим победителем Лиги чемпионов — 2023/2024 является мадридский «Реал», который в финале на лондонском «Уэмбли» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.