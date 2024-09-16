Кирьяков: Дзюба — мина замедленного действия, он требует особого внимания к себе

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о выступлениях 36-летнего форварда Артёма Дзюбы за «Акрон».

«Видно, что с «Химками» Артём действовал за счёт опыта, старался занимать позиции впереди. Рассчитывал, что будут ему побольше доставлять мячей. Но это дело времени и коллективной работы. С каждой игрой взаимодействие будет улучшаться. Удивило, что Артём не нашёл более статусный клуб. С другой стороны, трансферное окно завершалось, надо было принимать решение. Думаю, Артём рассчитывал на большее.

Вряд ли Артём уже окажется в другом клубе, но всё будет зависеть от того, как проявит себя. Не думаю, что клубы уровня выше согласятся иметь такого игрока как мину замедленного действия. Все прекрасно понимают, что в этом плане Дзюба достаточно специфический парень. Всегда возникает вероятность появления конфликтных ситуаций, тем более он игрок с опытом и в возрасте. Он требует к себе особого внимания, на что вряд ли согласятся главные тренеры», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.