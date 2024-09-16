Экс-вратарь сборной России Филимонов высказался о перспективах Сафонова в «ПСЖ»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о перспективах российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Сафонова вы точно знаете. Какие у него перспективы в «ПСЖ»?

— Можно по-разному посмотреть на эту ситуацию. С одной стороны — зачем ты туда поехал, всё равно будешь сидеть. С другой — молодец, что перешёл, будешь расти, конкурировать с ведущим вратарём мира, набираться опыта, хотя играть будешь мало, возможна аренда. Не зная всей подоплёки, сложно комментировать.

— Но вы могли представить, что российским вратарём заинтересуется гранд мирового футбола?

— Учитывая уровень РПЛ, сложно было это представить. Но хорошо, что им заинтересовались. Чем больше российских футболистов в Европе, тем лучше. Дай бог, чтобы у него там получилось, чтобы с честью и достоинством представлял Россию в европейском чемпионате, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.