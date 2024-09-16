Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал о различиях в подходах Ташуева и Адиева

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин сравнил стиль работы действующего главного тренера команды Сергея Ташуева с методами его предшественника Магомеда Адиева.

«У Адиева и Ташуева концептуально разные подходы. Я бы не стал рассуждать над тем, какой подход лучше. Ведь каждый подход имеет своё преимущество и определённые моменты. При Ташуеве мы делаем больший акцент на атакующие действия и прессинг. Мы, как солдаты, что нам говорят, то мы пытаемся делать.

Очень сильно изменилась команда с того момента, когда Ташуев уже работал в «Ахмате». Навскидку поменялось больше половины футболистов. Есть ребята, в том числе и я, которые знакомы с методами работы Ташуева. Но у нас нет другого выхода, мы должны принять этот стиль и добиваться результата», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 65-летний Ташуев вернулся в «Ахмат» 3 сентября спустя год после того, как покинул клуб. Магомед Адиев был уволен со своего поста 1 сентября в связи с неудовлетворительными результатами.