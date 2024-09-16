Экс-защитник «Зенита» Ловрен стал одноклубником Чалова и Оздоева в ПАОКе

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен официально стал футболистом греческого ПАОКа, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение рассчитано до 2026 года. Хорват будет выступать за свою новую команду под шестым номером.

Напомним, в составе ПАОКа также выступают два россиянина — нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев.

Последним клубом Ловрена был французский «Лион», за который Деян провёл 134 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее защитник сборной Хорватии также выступал за загребское «Динамо», «Саутгемптон» и «Ливерпуль».