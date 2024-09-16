Александр Филимонов: из ФНЛ и Премьер-Лиги — ни одного звонка или предложения

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов заявил о желании тренировать.

— Профессиональные клубы вас по-прежнему игнорируют?

— Да, ко мне обращались, видимо, от безысходности, из Второй лиги. Но это несерьёзно, учитывая финансовые составляющие, уровень и возможности для развития. Например, тульский «Арсенал» при нас начинал вообще с КФК. Однако я понимал, что раз в клуб приходит Аленичев, мы будем развиваться и играть в хороший и качественный футбол. Так и произошло. А у команд из Второй лиги, которые ко мне обращались, нет ни целей, ни мотивации для роста.

— Вообще нет задач?

— Действительно, непонятно, зачем меня приглашали. Но мне это неинтересно, поэтому я отказался. А из ФНЛ и Премьер-Лиги — ни одного звонка или предложения. Журналисты часто спрашивают: «Почему вас никуда не приглашают?» Но у меня нет ответа на этот вопрос. Я спрашивал друзей и знакомых, связанных с футбольными клубами, но так и не получил никакого ответа.

— Но желание есть?

— Желание есть, конечно. Но смысл в моём желании, если оно не подтверждается возможностями? — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.