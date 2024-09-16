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«Локомотив» установил личный рекорд по забитым мячам на старте чемпионата

«Локомотив» установил личный рекорд по забитым мячам на старте чемпионата
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Московский «Локомотив» забил 19 голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Этот показатель является рекордным для железнодорожников после первых восьми туров сезона в чемпионате России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Предыдущий рекорд «Локомотива» был — 17 голов в сезоне-1999.

Также сообщается, что по набранным очкам (18) — это четвёртый результат в истории клуба и лучший со времён чемпионского сезона-2017/2018 (19).

После восьми туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 20 очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 18 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», заработавший также 18 очков.

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