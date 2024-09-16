В «Барселоне» назвали приблизительный срок восстановления получившего травму Ольмо

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо пропустит от четырёх до пяти недель в результате травмы двуглавой мышцы правого бедра, полученной в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:1), сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Напомним, испанец вышел на игру в стартовом составе и отметился голом на 47-й минуте. Потом Даниэль получил травму и был заменён на 61-й минуте, вместо него вышел Эрик Гарсия. Всего у Ольмо три гола в трёх матчах за «Барселону» в Ла Лиге в нынешнем сезоне.

После пяти туров «Барселона» лидирует в Примере, набрав 15 очков из 15 возможных и опережает преследующий её мадридский «Реал» на четыре балла.