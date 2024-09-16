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Дзюба отказался от вариантов из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии до ухода в «Акрон»

Дзюба отказался от вариантов из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии до ухода в «Акрон»
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Леонид Гольдман, являющийся представителем новоиспечённого нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о предложениях из заграничных клубов, поступавших российскому форварду.

«Конкретики с вариантами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая, из ОАЭ и из команды из высшего дивизиона Саудовской Аравии. Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артём в России, но мы даже не переходили к каким‑либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артёма были иные», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В своём дебютном матче за новый клуб форвард вышел на замену и отметился результативной передачей.

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