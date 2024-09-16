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Вратарь «Динамо» Мх Волк: игра со «Спартаком» — победная, нам где-то не повезло

Вратарь «Динамо» Мх Волк: игра со «Спартаком» — победная, нам где-то не повезло
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о прошедшем матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Кажется, что по сравнению с матчем на Кубок против «Спартака», вчера работы у тебя было гораздо меньше.
— Есть какая-то невидимая работа, но ударов в створ было заметно меньше. Всё равно, когда нет ударов, есть напряжение. В какой-то степени это сложнее. Нужно быть всегда готовым, потому что может быть один удар и нужно его сыграть.

Хорошая игра со «Спартаком». Думаю, что больше победная, но счёт на табло. К сожалению, где-то нам не повезло, где-то не были так конкретны. Стоит похвалить нашу линию защиты и всех ребят: все накрывали удары, бились до конца. Честь и хвала! — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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