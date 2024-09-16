В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду «Удинезе»

Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на слухи о том, что армейцы интересуются экс-футболистом «Удинезе» Айзеком Саксессом. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«По трансферным уткам никто не скучал. ЦСКА не рассматривает этого игрока, бред», — написал Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА изучает рынок свободных агентов в поисках усилений атакующей линии. Армейцам приписывали интерес к Саксессу, который в августе покинул «Удинезе» и находится без клуба по сей день. ЦСКА якобы видел в 28-летнем нигерийце замену ушедшему Виктору Давиле.