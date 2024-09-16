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В РФС сообщили, что сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах со сборной Уругвая о проведении товарищеского матча с национальной командой России.

— Готова ли сборная Уругвая сыграть с нами на данный момент?

— Это одна из сборных, с которыми мы находимся в контакте.

— Стоит ли ожидать этой встречи осенью?

— Этой осенью нет.

— По ощущениям, когда это может случиться?

— В следующие периоды — в 2025 или 2026 году, — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.