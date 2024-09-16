Филимонов: доходит до абсурда — тренеры говорят, что им неважно, как вратарь ловит мячи

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов оценил современные требования к голкиперам.

ー Вам не кажется, что сейчас требование к вратарю играть ногами иногда доходит до абсурда?

ー У многих тренеров есть слово «правильно». И вратарь хочет сыграть правильно, пытается думать как тренер. Я же в этом случае предпочитаю слово «целесообразно» и учу этому своих подопечных.

Любое действие вратаря должно быть подчинено какой-то цели. Начать атаку или защитить ворота, забрать мяч и сохранить его для команды — вариантов действий много. Если голкипер чувствует, что может совершить ошибку под давлением, то я не против того, чтобы он выбил мяч подальше и не допустил гола.

Иногда доходит до абсурда: некоторые тренеры говорят, что им неважно, как вратарь ловит мячи, главное — чтобы он хорошо играл ногами. В таком случае хочется спросить: зачем вам тренер вратарей и сам вратарь, если вам нужен просто ещё один игрок, как в мини-футболе? Ведь вам всё равно, поймает он мяч или нет. Зато будет шикарное владение мячом и игрок, который может отдать любую передачу. Если важно, чтобы вратарь играл «на ноль», то тогда концепция другая: нужно уделять внимание немного другим качествам, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.