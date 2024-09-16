Защитник «Баварии» Саша Боэ пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ не сможет помочь своей команде в ближайшие несколько недель из-за разрыва мениска в левом колене, полученного на тренировке в воскресенье, 15 сентября, сообщает пресс-служба немецкого гранда.

Сообщается, что 24-летний футболист уже успешно перенёс операцию.

Нынешний сезон является вторым для французского футболиста в системе «Баварии». В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб два матча в Бундеслиге, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за турецкий «Галатасарай», а также французские «Дижон» и «Ренн».

После трёх туров нового сезона Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с девятью очками и остаётся единственной командой, пока не терявшей очков.