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Филимонов: в нашем «Спартаке» Промес выходил бы на замену, а Соболев вообще не играл бы

Филимонов: в нашем «Спартаке» Промес выходил бы на замену, а Соболев вообще не играл бы
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что во времена его игры футболисты красно-белых даже не думали о переходе в другой клуб.

— Можете представить, чтобы в вашем «Спартаке» футболист сказал, что его мысли связаны с «Зенитом»?
— Нет, конечно. Его бы уже не было в «Спартаке», даже если его мысли связаны с «Реалом» или «Барселоной». Если ты в «Спартаке», то всё должен отдавать команде. Отстранили и отстранили. Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всём уважении ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист, — сказал Филимонов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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