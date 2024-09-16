Роберто Фернандес: «Динамо» может бороться с «Зенитом» за чемпионство

Парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал результаты своей команды на начальной стадии нового сезона РПЛ.

«Пока я бы оценил результаты команды 50 на 50. Мы всё ещё сыгрываемся, пытаемся найти нашу игру. Мы продолжим работать над этим и будем становиться лучше с каждой игрой.

В этом сезоне, надеюсь, мы продолжим играть так, как заканчивали прошлый. Конечно, можем бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Динамо» должно всегда бороться с любой командой за лидирующие места», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После восьми туров команда Марцела Лички занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков и отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». В следующем туре бело-голубых ждёт принципиальное дерби с московским «Спартаком». Матч пройдёт 22 сентября на домашней арене красно-белых.