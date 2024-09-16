Лига чемпионов — 2024/2025: когда начнётся, дата

Общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стартует во вторник, 17 сентября. Матчи 1-го тура будут проходить с 17 по 19 сентября. Всего будет сыграно восемь туров.

Общий этап главного европейского клубного турнира пройдёт с 17 сентября по 29 января. Каждой команде предстоит провести восемь матчей с разными соперниками. Четыре игры пройдут дома, ещё четыре — на выезде.

Все 36 клубов представлены в общей таблице. Напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов при новом формате выйдут команды, которым удалось занять первые восемь мест. Команды с 9-го по 24-е место примут участие в стыковых матчах. Клубы, расположившиеся с 25-го по 36-е место, покинут главный европейский клубный турнир.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Реал». В финале минувшего сезона испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.