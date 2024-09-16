Вратарь «Ахмата» Опарин: Уткин — топ-трансфер для команды

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин положительно оценил возвращение в грозненский клуб полузащитника Даниила Уткина.

«Я, к сожалению, не пересекался с Уткиным в «Ахмате» в его прошлый приход. Но хорошо знаю его в качестве футболиста. Я считаю, что это топ-трансфер. Это очень сильный футболист, который нам поможет», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Отметим, что хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний Уткин сыграл в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.