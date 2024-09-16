Алиша Леманн — о женском футболе: делаем одну работу, но получаем в 100 раз меньше мужчин

Швейцарская нападающая Алиша Леманн, выступающая за женскую команду «Ювентуса», высказалась о зарплатах в женском футболе.

«После тренировок я часто говорю Дугласу (Луису), что это несправедливо. Мы делаем одну и ту же работу, но он зарабатывает в 100 раз больше меня. Равная оплата труда — это то, что беспокоит меня, потому что я женщина. С моими товарищами по команде мы можем попытаться развивать итальянский женский футбол, поддерживать женщин. Но я всегда думаю, что это процесс. Нам нужно время», — приводит слова Леманн RMC Sport.

Ранее в мужскую команду «Ювентуса» перешёл опорный полузащитник Дуглас Луис, являющийся молодым человеком Леманн. СМИ сообщали, что переход Леманн в ЖФК «Ювентус» является частью сделки по трансферу бразильского футболиста в туринский клуб.