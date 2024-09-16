Александр Черников появился на тренировке «Краснодара» с синяком под глазом

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников появился на сегодняшней тренировке своей команды с синяком под глазом. Видео с футболистом опубликовала пресс-служба «быков» в официальном телеграм-канале.

Отметим, что травму данной части лица футболист получил в последнем матче своей команды с «Ростовом» (2:0) в рамках 8-го тура РПЛ 14 сентября.

Фото: Кадр из видео в официальном телеграм-канале «Краснодара»

24-летний Черников является воспитанником «Краснодара» и провёл в системе «быков» всю свою карьеру на сегодняшний день. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в начале июня Черников продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года. Его предыдущий трудовой договор истекал летом 2026 года.