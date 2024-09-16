Сёмин: «Спартак» Станковича отдалённо напоминает команду Романцева

Российский тренер Юрий Сёмин признался, что нынешний «Спартак» под руководством Деяна Станковича напоминает ему красно-белых во главе с Олегом Романцевым. Он отметил азарт и хорошую физическую готовность нынешнего состава «Спартака».

«Пока мы можем сказать, что команда только напоминает «Спартак» Романцева. Сегодняшнее место, которое занимает «Спартак», наверное, даёт повод, чтобы вспомнить матчи и победные серии Романцева отдалённо. Но «Спартак» очень азартен и хорошо готов физически. Команда очень мотивирована, в ней произошли большие изменения. На мой взгляд, в лучшую сторону», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.