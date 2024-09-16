Викторьен Ангбан: готов пригласить Дрогба в Россию

Полузащитник «Динамо» Махачкала Викторьен Ангбан заявил о готовности пригласить Дидье Дрогба в Россию. Футболисты поддерживают хорошие отношения и много общаются. Ангбан находился в системе «Челси», где пересёкся с легендарным ивуарийским форвардом.

— Я слышал, что ты очень хорошо общаешься с Дидье Дрогба, нет ли желания пригласить его в Россию?

— Думаю, это не проблема. Я готов его пригласить.

— Когда его ждать?

— Думаю, если всё будет организовано, то он сможет приехать, — приводит слова Викторьена Ангбана интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Дидье Дрогба уже завершил профессиональную футбольную карьеру.