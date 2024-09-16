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Кечинов: «Динамо» Махачкала становится неудобным соперником для «Спартака»

Кечинов: «Динамо» Махачкала становится неудобным соперником для «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ничьей московского «Спартака» в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

«Так получается, что «Динамо» Махачкала становится неудобным соперником для «Спартака». И в Кубке России «Спартак» не смог обыграть, и в чемпионате. Надо отдать должное «Динамо». Понятно, что соревноваться с мастерством игроков «Спартака» — это бесполезное дело. Поэтому «Динамо» уповало на сумасшедшую самоотдачу, не уступать в единоборствах, даже где-то играть грубо. Но всё это приносит результат, поэтому можно понять их тактику.

Что касается «Спартака», у них были хорошие моменты, но не смогли забить. Здесь что-то говорить и обижаться можно только на самих себя. Это упущенные два очка. «Зенит» свой матч выиграл, а «Спартак» в этом сезоне нас приучил, что должен бороться за первое место. Обидно, что два очка потеряны. Но игра есть, поэтому нужно продолжать в том же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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