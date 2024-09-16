Бышовец — о Соболеве: проблема в его самооценке. Люби футбол в себе, а не себя в футболе!

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о новичке «Зенита» Александре Соболеве. По мнению специалиста, главная проблема Александра заключается в его самооценке.

«Он много пропустил. Находился в подвешенном состоянии. Но в таком случае ты сам себя должен готовить. У меня, например, было две операции на коленях. Но я заставлял себя бегать, набирать форму, быстрее восстанавливаться. И потом безболезненно влился в состав своей команды.

Проблема только в том, что Соболев себя не подготовил? Ну… Думаю, всё дело в его самооценке. Ему следует всё-таки пересмотреть своё видение себя в футболе. Как говорили раньше? Люби футбол в себе, а не себя в футболе», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Болельщики обоих клубов негативно восприняли этот переход.